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Spor

Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Elayis Tavşan

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yerli rotasyonunu genişletmek için NEC Nijmegen'den Elayis Tavşan'ı gündemine aldı.

28 Temmuz 2023 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Elayis Tavşan
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Beşiktaş, yeni sezonda da devam edecek yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonu için harekete geçti.

Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlı kulüp daha önce de gündeme gelen NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan'ı yeniden gündemine aldı.

Sağ kanatta ve hücum hattında görev alabilen 22 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş dışında Avrupa'dan da birçok talip var.

2020 yılından bu yana Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan'ın Hollanda ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ELAYİS TAVŞAN KİMDİR?

Sparta Rotterdam altyapısında yetişen Elayis Tavşan, 2020 yazında Nijmegen'e transfer oldu. Genç futbolcu, Nijmegen'de 108 maçta 22 gol attı ve 14 asist yaptı.

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