Transfer çalışmalarını genç ve potansiyelli isimler üzerinden sürdüren Beşiktaş, bu kez gözünü Fildişi Sahili U17 Milli Takımı'nın dikkat çeken golcüsüne çevirdi.

AfricaFoot'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Fildişi ekibi Zoman FC'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Youbah Coulibaly'nin durumunu yakından takip ediyor.

Hem kulübüyle hem de oyuncuyla temaslarda bulunan Beşiktaş'ın, Coulibaly'yi profesyonel olgunluğa erişir erişmez kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon Zoman formasıyla 2 maça çıkan Coulibaly, 1 asist yaptı.