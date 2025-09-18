İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Beşiktaş'tan Youbah Coulibaly'ye yakın takip! Transfer için düğmeye basıldı

Transferde genç ve potansiyelli isimlere yönelen Beşiktaş, bu kez rotasını Fildişi Sahili'ne çevirdi. Siyah-beyazlılar, Zoman FC forması giyen 17 yaşındaki santrfor Youbah Coulibaly ile ilgileniyor.

18 Eylül 2025 Perşembe 09:33
Beşiktaş'tan Youbah Coulibaly'ye yakın takip! Transfer için düğmeye basıldı
Transfer çalışmalarını genç ve potansiyelli isimler üzerinden sürdüren Beşiktaş, bu kez gözünü Fildişi Sahili U17 Milli Takımı'nın dikkat çeken golcüsüne çevirdi.

AfricaFoot'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Fildişi ekibi Zoman FC'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Youbah Coulibaly'nin durumunu yakından takip ediyor.

Hem kulübüyle hem de oyuncuyla temaslarda bulunan Beşiktaş'ın, Coulibaly'yi profesyonel olgunluğa erişir erişmez kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon Zoman formasıyla 2 maça çıkan Coulibaly, 1 asist yaptı.

