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Spor

Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a tepki

Beşiktaş, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verdi. Yapılan açıklamada 'Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır. İlk olarak belirtmek isteriz ki Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.' ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 00:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a tepki
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Beşiktaş, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır.

İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.

Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir.

Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu'nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır.

Robert Yüksel Yıldırım'ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."

YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlıların menajeri üzerinden teknik direktörleri Thomas Reis'e teklif yaptığını söylemişti.

  • Reeder Samsunspor
  • Yüksel Yıldırım
  • Thomas Reis

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