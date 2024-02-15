İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7599
  • EURO
    33,14
  • ALTIN
    1973.82
  • BIST100
    9194.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı harekatı! Transfer için şartlar sorulacak
Spor

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı harekatı! Transfer için şartlar sorulacak

Gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, daha öncede gündeminde olan milli yıldız Yusuf Yazıcı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Başarılı orta sahayı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı ekip yaz transfer döneminde görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

Takvim15 Şubat 2024 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı harekatı! Transfer için şartlar sorulacak
ABONE OL

Transferin son gününde Ernest Muçi ve Al-Musrati'yi transfer ederek orta sahasını güçlendiren Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

ŞARTLAR SORULACAK

Fernando Santos yönetimindeki siyah beyazlıların bu sezon Fransız ekibi Lille ile iyi bir sezon geçiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği ifade edildi.

Fransız ekibiyle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve transferin şartlarının sorulacağı belirlendi.

TALİPLİSİ ÇOK

Yıldız oyuncuya çok sayıda Avrupa kulübünün de ilgi gösterdiği ve bu kulüplerin sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncuyu yakından takip ettikleri de gelen haberler arasında.

Bu sezon Lille formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu maçlarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 10 numaranın dışında forvette ve kanatlarda da görev yapabilen Yusuf'un da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.