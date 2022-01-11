Beşiktaş'tan zaman aşımı iddiaları hakkında açıklama

11 Ocak 2022 Salı 20:30 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 20:31

Beşiktaş, resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada kötü yönetim ve suistimalden kaynaklanan geçmiş dönem zararlarının zaman aşımına uğraması sebebiyle tazmini amacıyla artık dava açılamayacağı şeklinde çıkan söylentilere cevap verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: