  • Beşiktaş'tan Zhegrova hamlesi! Menajeriyle temasa geçildi
Spor

Beşiktaş'ın, Juventus forması giyen Edon Zhegrova ile ilgilendiği öne sürüldü. Milot Rashica'nın gelecek sezon planlarında yer almaması sonrası kanat arayışına giren siyah-beyazlıların, Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı için temas kurduğu öğrenildi.

Akşam16 Nisan 2026 Perşembe 08:03 - Güncelleme:
Başta Kosova basını olmak üzere İtalya ve İspanya'da Juventus'un 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edon Zhegrova'nın Beşiktaş'a gideceğine dair haberler yayınlandı.

Gelecek sezon Milot Rashica'yı kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş'ın, Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı olan Zhegrova'yla ilgilendiği ve menajeriyle temasların sürdüğü belirtildi. Juventus'ta bu sezon 21 maçta sadece 447 dakika forma şansı bulan tecrübeli kanadın henüz golü bulunmuyor. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Juve, sezon sonu onunla yollarını ayırma planları yapıyor.

YAZIN AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Zhegrova'nın Çizme'de devam etmek için direneceğini söyledi. Romano, Kosovalı oyuncu hakkında şu bilgileri paylaştı: "Son zamanlarda Beşiktaş'tan, Zhegrova'nın Türkiye'ye transfer olma olasılığından bahsediliyor. Size söylemek istediğim şu ki Zhegrova'nın Juventus'tan ayrılma olasılığını tamamen dışlayamam. Yaz için bir olasılık; ancak size temin edebileceğim şey, Zhegrova'nın Juventus macerasından henüz vazgeçmediğidir. Zhegrova, gelecek yıl da Juventus'ta yer almak için mücadele ediyor."

