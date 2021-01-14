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Spor

Beşiktaş'te derbi mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü Galatasaray ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 16:40 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:40
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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç ile sürdü. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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