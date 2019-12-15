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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

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İLK 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

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