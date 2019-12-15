Beşiktaş-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM Beşiktaş, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.