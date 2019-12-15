Beşiktaş-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.