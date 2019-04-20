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Beşinci etabın galibi Felix Grossschartner

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) beşinci etabını, Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

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Yarış takviminde 164,1 kilometre olmasına rağmen olumsuz hava koşulları nedeniyle finiş noktası 4 kilometre geriye çekilen Bursa ile Kartepe arasındaki etapta, 4 saat 17 dakika 13 saniyelik derecesiyle Grossschartner birinciliği elde etti.

Yağmur ve rüzgar altında koşulan, bisikletçilerin son 12 kilometresini tırmanarak yarıştığı "Kraliçe Etabı"nda Grossschartner'in ardından BAE Emirates takımından (Birleşik Arap Emirlikleri) İtalyan bisikletçi Valerio Conti ikinci, Astana (Kazakistan) ekibinden Eritreli Merhawi Kudus ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından Grossschartner, 20 saat 43 dakika 9 saniyelik süresiyle genel klasmanda liderliğe yükseldi. Son etap öncesinde en yakın rakibinin 19 saniye önünde bulunan 25 yaşındaki Avusturyalı bisikletçi, böylece turkuaz mayoyu takım arkadaşı İrlandalı Sam Bennett'tan devraldı.

Beşinci etabın ardından Bennett, en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu korudu. En iyi tırmanışçının elde ettiği kırmızı mayonun yeni sahibi ise etap galibiyetine de uzanan Grossschartner oldu. Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyu giymeyi sürdürecek.

TUR 2019, yarın Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etapla son bulacak.

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