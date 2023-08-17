Beverley: Trae, Steph'ten meşaleyi devralıyor

Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın elit düzeyde bir oyuncu olduğunu ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin sahada yaptığı şeylerin çoğunu yapabildiğini söyledi.

Pat Bev, kendi podcast'inde Young hakkında şu şekilde konuştu:

"Oyunu yeniden icat ediyor. Steph Curry'nin bırakıyor olduğu her ne varsa, hepsini alıyor ve beraberinde yoluna devam ediyor. Takımını Doğu Konferansı Finallerine taşımıştı. Deplasmanda büyük galibiyetler almıştı. Bu yüzden ona hakkını vermeniz gerekir."

Young, kariyerinde iki kez All-Star seçilmiş ve Hawks'ı 2021'de Doğu Konferansı Finallerine taşımış olsa da, ismi sürekli olarak takas söylentilerine konu olmuş ve savunma tarafındaki eksiklikleri yoğun şekilde eleştirilmişti.

Trae, 2022-23 sezonunda 73 maçta 26.2 sayı, 10.2 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.