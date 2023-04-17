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Spor

Beyçimento Bandırmaspor evinde Sakaryaspor'u 3-2 ile geçti

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2'lik bir skorla mağlup etmeyi başardı.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Beyçimento Bandırmaspor evinde Sakaryaspor'u 3-2 ile geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oğuz Kağan Çalışır

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 79 Terzic), Kerim Avcı (Dk. 79 Oğuz Kağan Güçtekin), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Soukou (Dk. 69 Tetteh), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuzhan Akgün (Dk. 41 Mehmet Akyüz), Donkor, Dimitrov, Nalepa, Hakan Yavuz (Dk. 41 Milosevic), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Sacko (Dk. 58 İbrahim Has), Grechyshkin (Dk. 46 Kasongo), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Goller: Dk. 27 Saponjic, Dk. 36 Sergen Piçinciol, Dk. 90+2 Tetteh (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 62 Donkor, Dk. 90+1 Ümit Kurt (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Arda Hilmi Şengül, Dk. 89 Mehmet Özcan (Beyçimento Bandırmaspor)

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