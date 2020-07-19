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Spor

Beyin sarsıntısı geçiren Alpaslan Öztürk taburcu oldu

Göztepe'nin Galatasaray ile karşılaştığı maçta başına darbe alarak beyin sarsıntısı geçiren Alpaslan Öztürk, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 12:33 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 12:33
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Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçının 79. dakikasında Adem Büyük ile kafa topuna çıkan Göztepeli Alpaslan Öztürk, kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Maça devam edemeyen Alpaslan Öztürk, sedyeyle saha dışına taşınarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede kontrolleri yapılan 27 yaşındaki futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği tespit edildi. Tedavisinin ardından gözetim altında tutulan Alpaslan Öztürk’ten sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü maçta yaşadığım beyin sarsıntısı sonrası kaldırıldığım hastanede yapılan tetkiklerim tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok, bugün taburcu oluyorum. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim."

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