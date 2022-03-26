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Spor

Beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'inde yok

Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdiği için Suudi Arabistan Grand Prix'inde yer alamayacak.

DHA26 Mart 2022 Cumartesi 13:23 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:23
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Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inin ilk antrenman seansında dün kaza yaptı. Cem Bölükbaşı, duvara çarpan araçtan çıkarılırken seans kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Cidde Pisti'ndeki bariyerlerin onarılmasının ardından ise antrenman seansı kaldığı yerden devam etmişti.

Cem Bölükbaşı, yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından iyi olduğunu ifade etse de Formula 2, yarışa devam edemeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdiği, yarışmaya uygun olmadığı için ise yarıştan çekildiği ifade edildi.

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