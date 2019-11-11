88. dakikada rakibi ile girdiği hava topu sonrası kafasına darbe alan Sörloth oyuna devam edemedi. İlk müdahale sonrası hastaneye götürülen Norveçli oyuncunun için kulüpten, “Sörloth’un sağlık durumunda yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır” açıklaması yapıldı.