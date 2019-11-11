Beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Sörloth'un durumu iyi
Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor’u ağırladığı maçın son anlarında kafasına darbe alan Sörloth, beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- StarSpor
88. dakikada rakibi ile girdiği hava topu sonrası kafasına darbe alan Sörloth oyuna devam edemedi. İlk müdahale sonrası hastaneye götürülen Norveçli oyuncunun için kulüpten, “Sörloth’un sağlık durumunda yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır” açıklaması yapıldı.
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