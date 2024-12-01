İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2024 Pazar / 30 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beykan Şimşek'ten taraftarlara: Sizleri üzdüysem affola
Spor

Beykan Şimşek'ten taraftarlara: Sizleri üzdüysem affola

Bucaspor 1928 maçı sonrası tribünlerle futbolcular arasında yaşanan olaylar hakkında Elazığspor takım kaptanlarından Beykan Şimşek açıklama yaptı.

IHA1 Aralık 2024 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Beykan Şimşek'ten taraftarlara: Sizleri üzdüysem affola
ABONE OL

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında konuk ettiği Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup etmesine rağmen maç sonu futbolcular ile tribünler arasında yaşanan tartışmadan dolayı 3 puana sevinemeyen Elazığspor'da takım kaptanı Beykan Şimşek durum hakkında bir açıklama yaptı. Yaşanan olayı aile gibi olgunlukla sonlandırmaları gerektiğini kaydeden Beykan, "Öncelikle sizleri ve Elazığsporu ailem olarak gördüğümü ve burada kalmaya karar verdiğimde maddi manevi tüm fedakarlıkları yaptığımı bilmenizi isterim. Sizlerin şahsım adına performans düşüklüğü olduğunda istenmeyen sonuçlar aldığımızda bile desteklediğinizi ve inanmaktan hiç vazgeçmediğinizin farkındayım. Bugün göstermiş olduğum tavır aslında biraz duygularımla alakalıydı, sizin bize inanmaktan anlık da olsa vazgeçtiğiniz için sitemkardım. Biz öyle bir aileyiz ki 11 puan farktan gelip şampiyonluğu 2 puan ile kaçırıp playofftan şampiyonluk yaşadık. Biz öyle bir aileyiz ki uzun bi yenilmezlik serisi ile rekorlara koştuk, beraber sevindik, üzüldük, eğlendik takım arkadaşlarım yönetimimiz hoca ekibimiz ve ben bu arma için daha fazlasını yapmaya her zaman hazırız! Camialar bu tarz olayları her zaman sıkıntılı geçirir ama biliyorum ki benim size olan sevgim ve saygımdan hiçbir zaman şüpheniz olmadı. Benim de size karşı böyle bir şüphem olmadı ve olmayacak. Beni bir kardeşiniz bir abiniz, arkadaşınız olarak gördüğünüzü bildiğim için, bu takım için bu şehir için, içinde bulunduğumuz olayı tıpkı bir aile gibi olgunlukla sonlandıralım. Size bir şampiyonluk sözü verdim ben bu sözü arkadaşlarımla hocalarımla yönetimimizle beraber tutmaya ve sorumluluğu almaya hazırım. Sizleri üzdüysem affola, bu şehrin insanları ve Elazığspor benim için her zaman en değerli yerdedir saygılarımla" ifadelerini kullandı.

  • Beykan Şimşek
  • Bucaspor 1928
  • maç sonu olay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.