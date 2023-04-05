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Spor

Beytullah Sarı, güreş milli takımına seçildi

Beytullah Sarı, Samsun'da düzenlenen U-17 Yaşar Doğu Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ayak boyunda gümüş madalya kazanarak milli takıma seçilmeye hak kazandı.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Beytullah Sarı, güreş milli takımına seçildi
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Geçtiğimiz yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olduktan sonra boy atlayan Kulalı genç güreşçi Beytullah Sarı, Samsun'da düzenlenen U-17 Yaşar Doğu Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ayak boyunda ikinci olarak milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olduktan sonra boy atlayarak ayak boyuna yükselen Kulalı genç güreşçi Beytullah Sarı, katıldığı müsabakalarda yine başarı üstüne başarı ekliyor. Henüz 15 yaşında ayak boyuna yükselerek Kula adına büyük bir gurur kaynağı olan Beytullah Sarı, Samsun'da düzenlenen U-17 Yaşar Doğu Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda da adından söz ettirdi. Kendinden 2 yaş büyük rakiplerini tek tek yenerek finale kadar yükselen genç güreşçi, 80 kilogram kategorisinde 110 sporcu arasında şampiyonada ikinci olma başarısı göstererek, gümüş madalya kazanıp milli takıma seçilmeye hak kazandı.

  • Beytullah Sarı
  • U-17 Yaşar Doğu Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası
  • Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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