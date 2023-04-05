Beytullah Sarı, güreş milli takımına seçildi

Geçtiğimiz yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olduktan sonra boy atlayan Kulalı genç güreşçi Beytullah Sarı, Samsun'da düzenlenen U-17 Yaşar Doğu Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ayak boyunda ikinci olarak milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olduktan sonra boy atlayarak ayak boyuna yükselen Kulalı genç güreşçi Beytullah Sarı, katıldığı müsabakalarda yine başarı üstüne başarı ekliyor. Henüz 15 yaşında ayak boyuna yükselerek Kula adına büyük bir gurur kaynağı olan Beytullah Sarı, Samsun'da düzenlenen U-17 Yaşar Doğu Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda da adından söz ettirdi. Kendinden 2 yaş büyük rakiplerini tek tek yenerek finale kadar yükselen genç güreşçi, 80 kilogram kategorisinde 110 sporcu arasında şampiyonada ikinci olma başarısı göstererek, gümüş madalya kazanıp milli takıma seçilmeye hak kazandı.