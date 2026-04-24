Spor

Beyza Nur Akkuş'tan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcu Beyza Nur Akkuş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 21:21 - Güncelleme:
Beyza Nur Akkuş'tan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Beyza Nur Akkuş, kadınlar 65 kiloda bronz madalya aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda Beyza Nur, üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Birgül Soltanova ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 yenen 18 yaşındaki milli güreşçi, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.

Beyza Nur Akkuş, geçen yıl 20 yaş altında Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olmuştu.

Bronz madalya kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulunan milli güreşçi Beyza Nur, çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 7'nci olmuştum. Bu sene hedefim şampiyonluktu ama olsun 3'üncülükle kapattım. Benim için zor bir mücadeleydi. Ülkeme madalya kazandırdığım için mutluyum. Federasyon başkanımız Taha Akgül, milli takım ve kulüp antrenörlerime, beni destekleyen tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En büyük destekçim aileme de buradan selamlar yolluyorum. Asıl hedefim, büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Adım adım ilerlediğimi düşünüyorum. Bu yıl üçüncü oldum, seneye Allah'ın izniyle kendimden final bekliyorum."

  • beyza nur akkaş
  • avrupa güreş şampiyonası
  • bronz madalya

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.