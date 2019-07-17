Beyzbolu bıraktı, golcü oldu

KARTAL’IN bu sezonki ilk transferi Tyler Boyd’un ilginç bir geçmişi var. Annesi ABD’li olan Boyd, babasının ülkesi Yeni Zelanda’da doğdu. 10 yaşına kadar ABD’de, sonra Yeni Zelanda’da yaşadı. 4 yaşında futbola başlamasına rağmen daha sonra beyzbol ve judo gibi sporlar yaptı. Son olarak futbolda karar kılan 24 yaşındaki star, önce Yeni Zelanda Milli Takımı’nda oynasa da A Takım düzeyinde ABD’yi seçti. Bu durumu “Önce babamı, sonra annemi onurlandırdım” diye açıklayan Boyd’un, bu takımda attığı ilk gol, ABD’nin 1000. golü olarak kayıtlara geçti. Guimaraes ile Avrupa’ya açılan Boyd, kendini göstermek için Ankaragücü’ne gelirken burada hedefine ulaştı. Savaşçı yapısı ile öne çıkan Kartal’ın yeni oyuncusu iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Hızlı bir futbolcu. Topu kazanak için tekmeye kafa uzatabilecek bir oyuncu.