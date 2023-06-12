Bianka Busa, VakıfBank'ta

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu Bianka Busa ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinin ilk yıllarında ülkesinde voleybol oynadıktan sonra İtalya, Polonya, Romanya ve Rusya liglerinde mücadele eden Bianka Busa, Türkiye'deki ilk deneyimini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Opet ile yaşarken, geçen sezonu ise yine Voleybol Ligi takımlarından PTT'de tamamladı.

Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan Busa, FIVB Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda ise ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.