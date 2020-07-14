Bianka Busa'nın Fenerbahçe hayali gerçek oldu

AA 14 Temmuz 2020 Salı 16:07 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:07

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Bianka Busa, Türkiye'de oynama hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Sırp voleybolcu, gelişimini sürdürebilmesi adına Fenerbahçe Opet'in doğru bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Yurt dışında oynadığım birçok seneden sonra hayalim Türkiye'de oynamaktı. Benim için Fenerbahçe'nin en iyi fırsat olacağını ve gelişimimde rol oynayacak en iyi kulüp olduğunu düşündüm. Fenerbahçe, başarı geleneğine sahip bir kulüp ve tabii ki çok iyi oyunculara sahip. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın Sırp başantrenörü Zoran Terzic'in tercihinde çok etkili olduğunu aktaran 25 yaşındaki smaçör, "Benim için en iyi fırsatın Fenerbahçe olduğunu düşündüm. Türk voleybolunu seviyorum. Bu lig, oynama hayalini kurduğum liglerden birisiydi. Dünya çapında çok isim bu ligde yer alıyor. Ben de bu ailenin parçası olmaktan mutluyum. Umalım ki her şey yolunda gitsin. Her şeyin başı sağlık. Sağlığımız yerinde, bir şekilde kazanabileceğimiz ne kadar kupa varsa kazanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bianka Busa, son olarak Fenerbahçe Opet'te sergileyeceği performansla 2021'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na hazır bir şekilde gitmek istediğini kaydetti.