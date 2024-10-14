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Spor

Biberovic ve Bryant'ın cezaları belli oldu

THY EuroLeague, Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'a birer maç men cezası verdi. İki isim ayrıca para cezaları aldı.

14 Ekim 2024 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Biberovic ve Bryant'ın cezaları belli oldu
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THY EuroLeague, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ihraç edilen Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'ın cezalarını açıkladı.

EuroLeague, iki oyuncuya da birer maç men cezası verdi.

Tarık Biberovic ayrıca 5 bin euro, Bryant ise 10 bin euro para cezası aldı.

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu da hakeme yönelik saygısızlık teşkil eden eylemleri nedeniyle 4 bin euro para cezası aldı.

NELER OLDU?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague maçının üçüncü çeyreğinde Biberovic ve Bryant arasında yaşanan tartışmanın ardından iki oyuncu da ihraç edilmişti.

Yaşanan olayın ardından Anadolu Efes'den Bryant, "Pozisyonda Biberovic ile birlikte yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda beni arkamdan agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü koluna bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kendimi kaldırmaya çalıştım. O da tekmelerle karşılık verdi, kolumda morluklar bıraktı. Onu ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Eylemlerim kesinlikle ayağa kalkmak içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur." şeklinde bir açıklama yaptı.

Tarık Biberovic ise bu açıklamaya, şu sözlerle cevap verdi;

"Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum.

Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim.

Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir.

Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim."

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