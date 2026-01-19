Bilal Bayazıt: Kayserispor, inşallah ligde kalır

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, konuk olduğu Beşiktaş'a El-Bilal Toure'nin 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt açıklamalarda bulundu.

Sakatlığına rağmen oynadığını söyleyen Bayazıt "Çok güzel mücadele ettik, 90+5'e kadar... Bizim de çok şansımız oldu, bu kadar şans buluyorsak, gol atmamız lazım. Sağlık olsun, ne diyelim... Son 5 haftadır iyi bir grafik çiziyoruz. İnşallah haftaya Başakşehir'i yeneriz. Kayserispor inşallah ligde kalır. Sakatlığım var, sağlık ekibi bu maça yetiştirdi yine bir ağrım var. Kontrolden geçeceğim ama hissiyatım pek iyi değil." ifadelerini kullandı.

"GOLÜ YİYEN TARAF OLMAK ZOR"

Maç boyu etkili bir oyun sergileyen Miguel Cardoso ise "Son dakika golüyle bu maçı kaybettik. Böyle bir durumda golü yiyen tarafta olmak zor. Buraya geldiğimizde zor olduğunu biliyorduk. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi ama sahada gösterdiğimiz mücadeleden çok mutluyum. Bunu bir sonraki maçımızda da göstermemiz gerekiyor. Cumartesi Başakşehir maçı var. Bugün gösterdiğimiz mücadeleyi orada da göstermek istiyoruz." dedi.