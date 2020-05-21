DHA 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:15

Manisaspor'da gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu Bilal Budak için Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Manisaspor yönetimiyle görüşmelere başladığı ileri sürülürken, sezon sonunda Bilal'in iki ekipten birine imza atacağı kaydedildi.

BİLAL BUDAK KİMDİR?

7 Aralık 2003 doğumlu olan Bilal Budak Manisa'da dünyaya geldi.

Manisaspor'un altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonelliğe imza atan Bilal Budak, siyah-beyazlı formayı 3'üncü Lig'de 20 maçta terletti ve 2 gol attı ve 1 de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giyen genç oyuncu 1 gole imza attı.

Bilal Budak'ın Manisaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek.

BARIŞ SUNGUR İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer edip geleceğe yatırım yapan Fenerbahçe, Bilal Budak'ın yanı sıra yine 3'üncü Lig temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de temaslarını sürdürüyor.