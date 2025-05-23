Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonu yöneten Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Alem FM'e özel açıklamalarda bulundu.

"NEDEN HERKES FENERBAHÇE'YLE UĞRAŞSIN?"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Niye yani? Neden herkes Fenerbahçe ile uğraşsın? Niye ben Galatasaray'la da Trabzonspor'la da başka kulüplerle de iyi ilişkiler kurmuş bir takım olmayayım yani? Ben Cumhurbaşkanımızın oğluyum tabii ama Cumhurbaşkanıyla bile kavgalı bir görüntü veren kulüp falan olacak iş mi? Fenerbahçeli Cumhurbaşkanımız var ya. Gerçekten sporun içinden gelen, gerçekten sporu çok seven, gerçekten Fenerbahçe'ye aşık bir Cumhurbaşkanı varken, neden Fenerbahçe'yle Cumhurbaşkanı'nın arası açıkmış gibi görüntülerin ortaya çıkmasına izin bile dahi verilebiliyor. Niye Fenerbahçe, ideolojik tartışmaların merkezinde alınan bir kulüp olsun. Burada mesele spor, burada mesele barış, gençlerin arkadaş olması, birbirleriyle vakit geçirmesi" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Yani burada mesele spor, burada mesele barış, burada mesele gençlerin birbiriyle arkadaş olması, gençlerin iyi vakit geçirmesi. Niye futboldan bir şey devşirilmeye çalışılıyor? Bir kavga devşirilmeye çalışılıyor? Bunu da anlamış değilim. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde neyi konuşamıyoruz? Sporun kendisini konuşamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Fenerbahçe başkanlığı iddiaları üzerine konuşan Erdoğan, "Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili hiçbir düşüncem olmadığını söylemiştim. Onu tekrar söyleyeyim. İnsanlar neden bu göreve yakıştırdı, onu da anlamıyorum. Fenerbahçe'de cirit branşı açıldı mı ki, Fenerbahçe'nin kaç yağlı güreşçisi var?" dedi.

Alem FM spikeri Serdar Gökalp'in "Açılsa peki başkanım, düşünür müsünüz? sorusuna ise Bilal Erdoğan, "Hayda! Zor bir soru. Vallahi bilmiyorum" yanıtını verdi.

"FUTBOL OYNASAM 7 NUMARA GİYERDİM"

"Futbol A Milli takımında oynasanız kaç numara giyersiniz ve mevkiniz ne olurdu" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Yedi giymek isterdim. Yediyi seviyorum" dedi.