Bilal Erdoğan, geleneksel sporların geleceğinde çocukların ve gençlerin önemine dikkati çekti

AA 23 Şubat 2020 Pazar11:15 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 11:15

Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'na katılmak için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, foruma 10 ülkeden gençlik ve spor bakanlarının da katıldığını söyledi.

Bu yıl foruma ilk defa katılan ülkelerin olduğunu, oralarda da geleneksel sporlarla ilgili çalışmaların yapıldığını öğrendiklerini aktaran Erdoğan, bu bilgi paylaşımının, sporları tanıtmanın ne kadar verimli, heyecan verici olduğunu, herkesin takdir ettiğini dile getirdi.

Dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasına yönelik yaptıkları katkının da katılımcıları motive ettiğini vurgulayan Erdoğan, her forumun bir önceki yıla göre daha verimli geçtiğini ifade etti.

Forum katılımcılarının konu başlıklarına katkı yaptığına değinen Erdoğan, hem yazılı olarak görüş hem de moderatörlerinin yönlendirmesiyle "Acaba ne tür açılımlar sağlayabiliriz, yeni fikirleri nasıl geleneksel sporların geleceğine kazandırabiliriz" diye fikir bildirdiklerini aktardı.

- "Okullarda geleneksel sporların tanıtımını yapıyoruz"

Bilal Erdoğan, geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Okul etkinlikleriyle okullarda geleneksel sporların tanıtımını yapıyoruz. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde ziyaret ettiğimiz okullarda, çocukların birçoğu geleneksel sporlarla ilk defa tanışıyor. Yer yer okçuluk, yer yer mangala gibi sporlarla ilgili bilgi verdiğimiz çocuklara televizyonda görebildikleri, reklamına maruz kaldıkları popüler sporlar dışında kültürümüzle ilişkisi olan kendi sporlarımızın da olduğunu öğretiyoruz. Oralardan geleneksel sporların geleceği hazırlanmış oluyor. Erken yaşta bir şeyle tanışırsanız, hayatınızın geri kalanında onunla ilgilenme ihtimalinizin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Çocukları ve gençleri geleneksel sporlarla tanıştırmak çok önemli."

- Spor etkinliklerinin herkes tarafından bilinmesi için gayret gösteriyorlar

Konfederasyonun dört yıl önce kurulduğunu hatırlatan Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık 50'nin üzerinde ülkeyle çeşitli irtibatı olan, 18 üye kuruluşu bulunan, stratejik planını tamamlamış, hayata geçirmenin arifesinde olan, çeşitli yazılım altyapılarını oluşturmuş bir federasyon haline geldik. Büyük bir etkinlik takvimiyle dünyanın çeşitli yerlerinde olan geleneksel spor etkinliklerinin herkes tarafından bilinmesine gayret ediyoruz. Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirdiğimiz bir yaklaşım var; dünyanın bir köşesindeki sporu İstanbulluya tanıtmak. Bu da ülkeler arasında güzel bir kültürel alışveriş olarak başlayacak."