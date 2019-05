Bilal Erdoğan: Türkiye'de lisanslı okçu sayısı milyonu aşacak

Okçular Vakfı'nda yapılan törene Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Etkinlikte, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Burada açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, okçuluk sporunun tabana yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Okçuluğa çok ciddi bir rağbet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Okçuluğa merakı olan, okçuluk yapmak isteyen, ok atmak isteyen çocuklarımızı bizim bir şekilde ok ve yayla buluşturmamız gerekiyor. Onun için bu tür geniş katılımlı etkinlikler çok önemli. İlk defa ok meydanını görmüş oluyorlar, ilk defa 500 yılı aşkın bir geçmişi olan okçular tekkesini görüp tanımış oluyorlar. Burada bizim ecdadımızın okçuluktan maksadını görmüş oluyorlar. Yeniden o şanlı tarihimizi kuşanıp, geleceğe yürümek için bir fırsat yakalamış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Daha çok çocuğu okçulukla buluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de lisanslı okçu sayısı milyonu aşacak, buna şahit olacağız. Bütün katılımcılara, okullara, okullardaki antrenör hocalarımıza ve okullar bünyesinde kurulan spor kulüplerine çok teşekkür ediyorum. Okçuluk Federasyonumuza, Beyoğlu Belediyemize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür ediyoruz."

Bilal Erdoğan, Okçuluk Vakfı'nda çocuklara yönelik yaptıklarını etkinliklere büyük bir teveccüh gösterildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu vakıfta çocuklara yönelik yaptığımız etkinliklerde çok ciddi bir teveccüh oluyor. Son dönemde zaten okçulukla ilgili artan bir ilgiyi görüyoruz. Birçok spor kulübümüz ilgiyle başa çıkamamaktan, ok atacak yer bulamamaktan, ekipman eksikliğinden şikayetçi. Bunlara yetişmekte biz de federasyon da bakanlığımızda artık zorlanıyor. Bundan şüphem yok, buna inanıyorum. Taban genişledikçe başarı da artacak. Daha çok madalya alacağız ve olimpiyatlarda her 4 yılda bir altın podyumuna çıkan ülkelerden biri Türkiye olacak."

Haydar Ali Yıldız ise Okçular Vakfı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kurduklarını belirtti.

Kurulma amaçlarının geleneksel Türk okçuluğunu ve olimpik modern okçuluğu gençlerle buluşturmak olduğunu hatırlatan Yıldız, "Okçular Vakfı'nın amacı tarihte olduğu gibi dünyanın en iyi okçularını kendi topraklarımızda yetiştirmekti. Türkiye'nin bütün çocuklarını okçulukla tanıştırma hedefine adım adım ilerlemenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.