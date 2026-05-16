Bilal Erdoğan'dan Etnospor çağrısı: Mirasımızı geleceğe taşıyoruz

Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, festival öncesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi, bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada birliğimizin küresel bir hareket ve ortak bir miras kaygısına dönüştüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok değerli. 30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalararası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi, gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Halkımızın ücretsiz katılabilceği, farklı lezzetleri tadabileceği, dünyanın kültürel zenginliğinin de yaşayacağı canlı bir dört günü bekliyoruz. En önemli sürprizlerimizden biri de Kazakistan'ın genç ve önemli seslerinden Dimash da aramızda olacak. Bütün halkımızı festivalimize bekliyoruz" dedi.