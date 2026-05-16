Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AA Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu.

Fenerbahçe'nin kötü gidişatı ile alakalı soruya cevap veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluğa ulaşamamak uzadıkça, kendini tekrar ediyor. Sonuçta, sporcu sahaya çıkıyor, çok iyi puan topluyoruz, ikinci sıraya geliyoruz, şampiyonluğu kıl payı kaybediyoruz, bir maçtaki bir moral durumuyla şampiyonluk kaybedilmiş oluyor. Futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin ortadan kaldırılması lazım. Fenerbahçe'de artık taraftar, yönetim ve futbolcu gergin. Tamamen moral olarak etkileniyoruz. Yoksa iyi kadrolar kuruluyor, iyi puanlar alınıyor, iyi hocalar getiriliyor. Okçulukta birçok müsabaka son oka kalır, o tek oktaki iki sporcu arasında biraz daha soğukkanlı olabilen madalyayı alabiliyor. Futbolda da bu moral, motivasyon ve dış etmenler çok önemli. Kulüpte huzur olması, insanların inanması lazım. Bazen futbolcu bir yanlış pas verince, tribünler yuhalamaya başlıyor. Herhangi bir futbolcu hatasız oynayabilir mi? Ama sen o futbolcuyu yuhalayarak bitiriyorsun. Fenerbahçe evinin içini toparlayabilirse, başarı gelecektir."