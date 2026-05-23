Bilal Erdoğan'dan kültür vurgusu! ''Özgün olan değer kazanıyor''

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, dünyada tek tipleşmeden sıkılan insanların artık kendi kültürüne sahip çıkan toplumlara ilgi gösterdiğini söyledi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 8. Etnospor Kültür Festivali ile ilgili konuşan Erdoğan, 'Uluslararası misafirlerimiz bu etkinlikte olmak istiyor. 'Kültür Festivali' dememizin nedeni de bu. Birçok zenginliği içinde barındırıyor.' ifadelerini kullandı.

Akşam23 Mayıs 2026 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
Atatürk Havalimanı'nda, 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında, ALEM FM'de Fatih Yıldırım ile 'İzlenecek Bir Şey Değil' programına konuk olan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan çok önemli mesajlar verdi: "Her yıl deneyim kazanıyoruz, bir öncekinden daha iyisini yapıyoruz. Uluslararası misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Onlar da bu etkinlikte olmak istiyorlar. Misyon temsilcileri gelip, görüp biz de şunu getirelim diyorlar. 'Kültür Festivali' dememizin nedeni de bu. Birçok zenginliği içinde barındırıyor. Herkes kendinden bir şey katabiliyor.

GURUR DUYUYORUZ

Kültür böyle bir şey. Kendine ait olanla irtibat kolay kesilmiyor. Aradan 100 sene geçse, şehirde at da kalmasa, demek ki binlerce yılını atla geçirince, o at karşına gelince kan çekiyor. Burada ilk defa ata binen çocuklar, kendi kimlikleriyle, tarihleriyle, miraslarıyla bağ kuruyor. Bu insana özgüven katıyor. Dünyada güçlü bir yerinin olduğunu hissettiriyor. Son dönemde gençlerimizin bunu daha çok hissettiğini düşünüyorum. Kendine ait olan şeyleri; popüler olmadığı için yadırganır mı, ne derler acaba, gülerler mi falan diye düşünmüyor artık insanımız. Bize ait olanı gururla taşıyabiliyor.

AYNI ŞEYDEN BIKTILAR

Şans eseri Barış abinin bir videosu düştü önüme. Barış Manço'nun. Batı özentisine karşı orada çok güzel bir çıkışta bulunuyor. Barış Manço'yu çok arıyoruz. Hem gezi programı hem çocuk programı; mesajları... Müziğindeki mesajları. Müziğinde doğrudan bizim kültürümüzü korumamız gerektiğini söylüyor, anlatıyor. 'Nazar Eyle' şarkısında tamamen aslında kültürümüzü anlatıyor. Keşke sanatçılarımızın içinde daha çok olsa, özellikle popüler isimler içerisinde. Böyle kendi kültürümüze dair şeyleri hani gizleyerek değil de açıktan versin. Çünkü dünya da bu özgünlüğü arıyor artık hep aynı şeyi görmekten bıktı insanlar."

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

