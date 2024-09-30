Bilardoda 2024 Türkiye Snooker Şampiyonası'nın 3. etabı tamamlandı

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun snooker tesisinde düzenlenen organizasyonda, 62 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.
Yarı final müsabakalarında İsmail Türker-Elhaytham Habib ve Enes Bakırcı-Melih Egemen karşılaştı. İsmail Türker ile Enes Bakırcı rakiplerini yenerek finale yükseldi.
Final karşılaşmasında Enes Bakırcı rakibini yenerek bu etabın birincisi oldu.
2024 Snooker Şampiyonası 3. Etap'ta dereceye girenler şunlar:
1. Enes Bakırcı
2. İsmail Türker
3. Melih Egemen
3. Elhaytham Habib