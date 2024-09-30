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Spor

Bilardoda 2024 Türkiye Snooker Şampiyonası'nın 3. etabı tamamlandı

Bilardoda 2024 Snooker Şampiyonası 3. Etap'ta dereceye girenler belli oldu.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
Bilardoda 2024 Türkiye Snooker Şampiyonası'nın 3. etabı tamamlandı
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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun snooker tesisinde düzenlenen organizasyonda, 62 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Yarı final müsabakalarında İsmail Türker-Elhaytham Habib ve Enes Bakırcı-Melih Egemen karşılaştı. İsmail Türker ile Enes Bakırcı rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Final karşılaşmasında Enes Bakırcı rakibini yenerek bu etabın birincisi oldu.

2024 Snooker Şampiyonası 3. Etap'ta dereceye girenler şunlar:

1. Enes Bakırcı

2. İsmail Türker

3. Melih Egemen

3. Elhaytham Habib

  • Türkiye Bilardo Federasyonu
  • Bilardoda 2024 Türkiye Snooker Şampiyonası
  • 3. etap

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