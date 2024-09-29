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Spor

Bilbao ile Sevilla yenişemedi

İspanya Ligi'nde Athletic Bilbao, sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

29 Eylül 2024 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Bilbao ile Sevilla yenişemedi
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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Sevilla'yı ağırladı. San Mames'teki maç 1-1 sona erdi.

Athletic Bilbao, 36. dakikada Mikel Jauregizar Alboniga ile öne geçti. Sevilla, 90. dakikada Alex Padilla Perez'in kendi kalesine attığı golle 1 puanı almayı başardı.

Bilbao'da Julen Agirrezabala, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 14, Sevilla 9 puana yükseldi.

Athletic Bilbao, ligin bir sonraki haftasında Girona deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Real Betis'i konuk edecek.

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