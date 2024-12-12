Islıklanan Samet Akaydin, devrede oyundan alındı. 69. dakikada atılan Mert Müldür, Lyon maçında yok. Kanarya, rakip kaleye sadece 1 isabetli şut attı.

Maça 5. dakikadaki Samet'in büyük hatasıyla kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, toparlanmakta güçlük çekti. Sarı-Lacivertli taraftarların Akaydin'i ıslıklaması muhtemelen tüm takımı etkiledi. Kanarya, ilk yarıda rakip kalede etkili olamadı.

28. dakikada Amrabat'ın çıkarken yaptığı top kaybı pahalıya mal oluyordu ama Livakovic geçit vermedi. Athletic Bilbaolu oyuncular, daha organize ve daha özgüvenli oynadı. 45'te Inaki Williams, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Devrede Samet çıktı, Çağlar girdi. Fenerbahçe, rakip kalede etkili olsa da golü bulamadı. 69'da Mert Müldür'ün ikinci sarıdan atılmasıyla birlikte Fenerbahçe iyice oyundan düştü. Kanarya, tribünlerin yoğun protestosu altında Athletic Bilbao'ya karşı kötü bir yenilgi aldı.

JOSE MOURİNHO: HATAYI BİZ YAPTIK

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaptığı hatayla 5. dakikada gole sebebiyet veren Samet Akaydin'e destek çıktı. Tribünlerin protestosuyla ilgili de konuşan Portekizli, şunları söyledi: "Samet o hatayı yaptı ve ilk yarıda güçlü bir tepki verdi. Takım ilk yarıda iyi bir oyun sergiledi. Samet de hatadan sonra iyi bir oyun oynadı.

İlk yarı daha iyiydik. 1-0 adil sonuç değildi. 2-0, göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu. Ben taraftarın tepkisini eleştirmem. Onlar her şeyin temeli. Samet hata yapmadı, biz hata yaptık. Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Taraftarlar duygusal ama bizler profesyoneliz. Sakin kalmalıyız."

TRİBÜNLERDEN ÇİFTE PROTESTO

5. dakikada Samet Akaydin, kaleci Livakovic'e dönmek isterken pas kısa düştü. Bu hata sonrası Athletic Bilbao, Inaki Williams ile golü buldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, top her Akaydin'e geldiğinde ıslıkladı. Stadyumda "Her futbolcumuza destek olalım" anonsu yapılsa da fayda etmedi. Bu anons da ıslıklandı. 45'te yenilen ikinci gol sonrası ise "Ali Koç" istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçe yedek kulübesi de tribünleri sakinleştirmeye çalıştı

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

FB Yönetimi, karşılaşmanın bitimiyle birlikte stadyumda olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Alınan yenilgi ve stadyumda 'istifa' seslerinin yükselmesi nedeniyle yapılan görüşmeler sonrasında basına açıklama yapılmaması doğrultusunda karar alındı.