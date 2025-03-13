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Spor

Bilbao, Roma karşısında 3 golle turladı

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaştığı Roma'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
Bilbao, Roma karşısında 3 golle turladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile AS Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı.

Roma, 11. dakikada Mats Hummels'İn gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Nico Williams, 82. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Roma, 90+2. dakikada Leandro Paredes'in penaltı golü ile skoru belirledi.

İlk maçı 2-1 kaybeden finalin ev sahibi Athletic Bilbao, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Roma ise turnuvaya bu aşamada veda etti.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde Athletic Bilbao ile eşleşecek.

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