Bilbao, Roma karşısında 3 golle turladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile AS Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı.

Roma, 11. dakikada Mats Hummels'İn gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Nico Williams, 82. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Roma, 90+2. dakikada Leandro Paredes'in penaltı golü ile skoru belirledi.

İlk maçı 2-1 kaybeden finalin ev sahibi Athletic Bilbao, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Roma ise turnuvaya bu aşamada veda etti.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde Athletic Bilbao ile eşleşecek.