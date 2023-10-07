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Spor

Bilbao, üç puanı üç golle aldı

La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao evinde Almeria'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

7 Ekim 2023 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Bilbao, üç puanı üç golle aldı
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İspanya La Liga'nın dişli ekiplerinden Athletic Bilbao, sahasında Almeira'yı konuk etti.

San Mames'te oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 3-0'lık net skorla kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 10. dakikasında Guruzeta'nın golüyle öne geçen Bilbao, ilk yarıyı önde tamamladnı. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekip 63'te Dani Garcia ile farkı ikiye çıkardı, 81'de ise Sancet son sözü söyleyerek skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 17 puana çıkarak zirve takibini sürdürdü. Almeria ise 3 puanda kalarak galibiyet hasretini sonraki haftalara bıraktı.

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