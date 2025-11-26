İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4523
  • EURO
    49,2243
  • ALTIN
    5683.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı
Spor

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, 4'te 4 yapan Osmanelispor liderliği sürdürdü.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı
ABONE OL

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, oynanan 2 müsabakada ev sahibi takımlar kazandı. 7 takımlı ligde lider Osmanelispor kendi evinde Vitraspor'u 2-0 yenerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü de Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Ligin 4'üncü haftasını Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçti. Güneşspor ise, Ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelirken, hükmen 3-0 kazandı. Bu sonuçlar sonrası ligde 4'te 4 yapan Osmanelispor liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik 1299 Bilecik Spor Kulübü 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Vitraspor ise, 6 puanla üçüncü sırada haftayı bitirdi.

Ligin 5'inci haftasında Bilecik Gençlerbirliğispor-Osmanelispor, Vitraspor-1299 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Ligin 5'inci haftasını Güneşspor BAY geçecek.

  • Bilecik U16 Gençler Ligi
  • Osmanelispor

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.