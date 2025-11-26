Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, oynanan 2 müsabakada ev sahibi takımlar kazandı. 7 takımlı ligde lider Osmanelispor kendi evinde Vitraspor'u 2-0 yenerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü de Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Ligin 4'üncü haftasını Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçti. Güneşspor ise, Ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelirken, hükmen 3-0 kazandı. Bu sonuçlar sonrası ligde 4'te 4 yapan Osmanelispor liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik 1299 Bilecik Spor Kulübü 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Vitraspor ise, 6 puanla üçüncü sırada haftayı bitirdi.

Ligin 5'inci haftasında Bilecik Gençlerbirliğispor-Osmanelispor, Vitraspor-1299 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Ligin 5'inci haftasını Güneşspor BAY geçecek.