Wilfried Singo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SATMAK İÇİN TEMSİLCİLERLE TEMASA GEÇİLDİ

Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Sağ kanadı güçlendirmek için transfer edilen Wilfried Singo, Türkiye'de ikna edici bir performans sergileyemedi. Galatasaray'ın Singo ile yolları ayırmak için aracı temsilcilerle temasa geçtiği belirtildi.

G.SARAY PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Galatasaray yönetimi, yapılan 30.7 milyon Euro'luk yatırıma göre performansından memnun olmadığı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu da Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığı belirtildi.

HEDEFİ SERIE A

Singo'nun İtalya Serie A'ya geri dönmeyi hayal ettiği vurgulandı.

LIVERPOOL'A DA ÖNERİLDİ

Singo'nun Liverpool'a önerildiği, ancak İngiliz devinin bu transfer önerisini geri çevirdiği belirtildi.

HEDEF 25-30 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Singo'yu 25-30 milyon Euro arası bir bedelle elden çıkarmayı planladığı ifade edildi.

10 MAÇA ÇIKTI

24 yaşındaki Fildişili oyuncu Galatasaray formasıyla 10 maçta 583 dakika süre alırken 1 asist yaptı.