Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübün Divan Kurulu Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"KİRLİ OYUNLARA SAHADA CEVAP"

"2025 yılında 25. şampiyonluk yani 5. yıldız hedefimiz var. Buna hep birlikte ulaşacağız ve hep birlikte kutlayacağız. Bildiğiniz gibi A Milli Takımımız şu anda mücadelesini sürdürüyor. Koşullar ne olursa olsun bizim onlara destek olmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız, sosyal medyanın yarattığı spekülasyonlarla bu çocukların morallerini bozmanın kime ne yararı var? Bu akşam kardeşlerimizin çok önemli bir maçı var. İnanıyorum ki kardeşlerimiz bu kirli oyunlara en iyi cevabını sahada verecektir."

"RUHSATIMIZI ALACAĞIZ"

"Yetki istediğimiz maddelerin başında Galatasaray Adası geliyor. Geçtiğimiz dönemde kısmi olarak hizmete açtık ve iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Adanın tamamını bitiremedik henüz. Ruhsat sürecimiz devam ediyor. Ada olduğu için Boğaziçi İmar birçok talepte bulunuyor. Süreci bizzat yakından takip ediyorum, istedikleri bütün evrakları aşağı yukarı tamamladık. Ruhsatımızı alacağız."

"AFTER PARTY ORGANİZASYONLARI"

"Ruhsatsız bir iş yapmanın mümkünatı yok artık orada. Ayrıca iskelelerin de yenilenmesi lazım, onlar da çürümüş. Bu işler için iki firmayla sponsorluk görüşmemiz var. Amacımız önümüzdeki sezonu Ada'nın tamamı bitmiş şekilde açabilmek. İki etkinlik binası daha var içinde, bir kapalı restoran ve 'after party' gibi organizasyonların yapılabileceği bir salon."

"14 MİLYAR TL'LİK İPOTEK"

"Daha önce yapılmak istenen bir başka Florya projesi iptal edildi. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde 21 dönümlük bir arazi alımı oldu ve Galatasaray'ın lehine oldu bu. Kendisine rahmet diliyorum. Daha sonra Burak Elmas ve bizim dönemimizde de bize ait olmayan 42 dönümlük araziyi almamız gündeme geldi. Artık Florya ne A takıma ne de altyapıya hizmet edecek seviyede değil. Florya arazisi 1 milyar 85 milyon TL'lik bir ödeme ile alındı. Şahsi kefalet verdim. 18 aylık bir krediydi, Mecidiyeköy'de yaptığımız rezidans projesi ile bunu ödedik.

Galatasaray'ın kendi imkanları ile yaptığı 2 proje var. Biri Mecidiyeköy'deki rezidans, diğeri de Kemerburgaz'daki tesisler. Bu iki yapıyı da Galatasaray kendi imkanları ile yapıyor. İnşallah 3 Temmuz'da yeni sezonu yeni tesislerimizde açacağız. Fakat bu süreçte bir şey fark ettik. Florya'daki arazi 63 dönüm, üzerine yapılacak proje 130 bin metrekare. Bizim Mecidiyeköy'de ve Kemerburgaz'da yaptığımız inşaat bunun yüzde 10'u kadar. Orada 'Galatasaray bu işi bu şekilde yapabilir mi, yapamaz mı?' konusu net şekilde ortaya çıktı. Şurası çok net; Galatasaray'a maksimum faydayı sağlayacak çözümü bulmaya çalışıyoruz. Projenin bir an evvel bitmesi lazım. Projenin üzerindeki 14 milyar TL'lik ipoteğin kalkması lazım ve 10-15 milyon dolar civarında sermaye gerekiyor."

"BİLGİSİ OLAN HERKES GELSİN!"

"Geçtiğimiz dönem itibarıyla farklı düşünceler ortaya çıktı. Gerek seçim öncesi, gerek seçim sonrası bu konuşmalar devam etti. Sabah 9'dan akşama kadar kulüpteyim, kapım da açık duruyor. Kimin bu konuda fikri varsa lütfen gelsin. Amacımız aynı, Galatasaray'ın kursağına gidecek bir sistemle maksimum geliri nasıl elde ederiz? Bilgisi olan herkesi davet ediyorum."

"BİR BASKETBOL SALONU YAPACAĞIZ"

"Stadın yanında 10-15 bin kişilik bir kapalı basketbol salonu projemiz var. İçinde ticari üniteler de olacak. Bir imar planı hazırladık ve sadece ufak bir bölümde bir işgalci var, tahliyesinin kısa sürede yapılması bekleniyor. O vadinin artık 'Aslantepe Vadisi' olarak anılmasını sağlayacak bir proje yapacağız."

"ANLAŞMADAN ÇIKARSAK 1.2 MİLYAR TL GELECEK"

"Kısa vadeli hedefimiz finansal yapımızı düzeltmek. Hala yılda 1.2-1.3 milyar TL faiz ödemesi yapıyoruz. Galatasaray ne kazanmalı ki futbol takımını Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı tutsun. Önceliğimiz burada. 2025 için 5. yıldız ve 25. şampiyonluğu hedefimize koyduk. Çok sıkı çalışıyoruz. Kısa vadede Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım. Bundan çıktığımız an 1.2 milyar TL'lik bir fon bize kalacak. Orta vadede bahsettiğim, tesisleşme. Bütün tesisleri göz önünüe getirin. Galatasaray çizgisini yukarı çekmek istiyorsa tesisleşmeyi ihmal edemez. Uzun vadede de bütün bunları yaptıktan sonra sürdürülebilir bir sportif başarı kaçınılmazdır. Bizim yol haritamız böyle."

"ANLAŞMADAN ÇIKARSAK..."

"Kısa vadeli hedefimiz finansal yapımızı düzeltmek. Hala yılda 1.2-1.3 milyar TL faiz ödemesi yapıyoruz. Galatasaray ne kazanmalı ki futbol takımını Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı tutsun. Önceliğimiz burada. 2025 için 5. yıldız ve 25. şampiyonluğu hedefimize koyduk. Çok sıkı çalışıyoruz. Kısa vadede Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım. Bundan çıktığımız an 1.2 milyar TL'lik bir fon bize kalacak. Orta vadede bahsettiğim, tesisleşme. Bütün tesisleri göz önüne getirin. Galatasaray çizgisini yukarı çekmek istiyorsa tesisleşmeyi ihmal edemez. Uzun vadede de bütün bunları yaptıktan sonra sürdürülebilir bir sportif başarı kaçınılmazdır. Bizim yol haritamız böyle."

"BİZE TEŞEKKÜR MESAJLARI"

"6 senedir 'Bankalar Birliği'nden çıkalım' diyorum 6 sene sonra rakiplerimiz de aynı şeyi söylemeye başladı. Galatasaray'ın buradaki öncülüğü tartışılmazdır. Finansal kuruluşlar, bize teşekkür minvalinde tebrik mesajları gönderiyor. Aslolan Galatasaray'dır. Tek hedefimiz Galatasaray'a fayda sağlamak. İyi bir sezon diliyorum."