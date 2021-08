''Bilgiyi aldım'' diyen Rıdvan Dilmen: Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrılabilir

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:07

Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetini yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın transferine dair konuştu.



"SON YILLARDA EN ÇOK ÖNEM VERİLEN SEZON OLABİLİR"

Maç öncesinde hangi şartlar olursa olsun Fenerbahçeliler, "1-0 kazandı" diye haber alsa mutlu olacaklardı. Son yıllarda en çok önem verilen sezon olabilir. 10'lu yaşlara gelen çocuklar, Fenerbahçe gibi bir çınar kulübünün şampiyonluğunu göremedi. Çocuklara şaşkınlık veriyor bu durum.

"PEREIRA 'SÖRLOTH GELİRSE MUHTEŞEM OLUR' DİYORDUR"

Fenerbahçe'nin de çok önemli oyuncuları yoktu. Pelkas, Mert Hakan ve olmazsa olmaz Enner Valencia yoktu. Tutanın iyi ama atanın iyi olmayınca sorun yaşarsın. Birinci santrfor Valencia'nın etkenliğini görmüştük hazırlık kampında. Pereira, Samatta ve Serdar arasında gidip geliyor. Sörloth gelirse muhteşem olur diye düşünüyor.

"ALTAY İMDADA YETİŞTİ"

Çok zor şartlarda, baskı altında oynanan bir maç oldu. Zor anlarda imdada Altay yetişti. Adana Demirspor'un kaliteli ayakları var ama fazla şuursuzlar, fazla dikkatsizler. Daha ilk saniyede savunma arkasına top yiyorsanız bu böyledir.

"MESUT ÖZİL'İN GOLDEKİ KOŞUSU, ÖNEMLİ BİR KOŞUDUR"

Santrayla birlikte ceza sahasına Mesut Özil koşusu önemli bir koşudur. Coşkuyla, kendine özgüven golü yedirdi biraz Adana Demirspor'a. Pereira, Fenerbahçe'de Sosa ve Ozan'ı pek tutmuyor. Savunma üçlüsü iyi günündeydi, Altay iyi günündeydi. Pereira, devre arasında zaafiyeti görünce herkesi orijinal yerine çekti.

"VITOR ÇOK AKILLICA BİR HAMLE YAPTI"

Pereira çok akıllıca bir iş yaptı. Üçlüden taviz vermeyerek sol stopere Szalai'yi aldı, ortaya Serdar Aziz'i aldı ve sol ayaklılarla sol tarafı kapattı. Üstelik sol kanattan da bir iki kez çok etkili oldu Fenerbahçe.

"ALTAY BUGÜN 1'DE 1 YAPTI"

Fenerbahçe gibi kulüplerin iyi kalecileri olacak. En az 8 tane Fenerbahçe'nin maçını çeviren Altay çıkartırım burada. Bugün 1'de 1 yaptı. Bugün Fenerbahçe kaybetse Altay'a da kimse bir şey söyleyemez. Hani bazen "Altın buldu" denir ya, tam öyle bir durum.

Adana Demirspor ne "Biz bu lig için çok iyiyiz" desin ne de "Küme düşecekler" dedirtsin bize. Maç maç gitsinler.

"FENERBAHÇE PUAN KAYBETSE 'YİNE Mİ?' DİYECEKLERDİ"

Fenerbahçe bugün kaybetse zaten 7 yıldır demoralize olan camiada "Yine mi?" diyeceklerdi. Hatta maç içerisinde dahi o sesler yükselmeye başlıyordu ilk yarıda.

"FENERBAHÇELİLERİN ALTAY'DAN SONRA 'GİTMESİN' DEDİĞİ 2. OYUNCU SZALAI'DİR"

Szalai, sanki gider yarın United'da oynar gibi gözüküyor gözümüze, önceki oynayanlardan dolayı. Tabii ki o konumda değil. Milli takımda da üçlü oynadığı için hiç sırıtmadı. Fenerbahçelilerin "Eyvah, gitmesin" dediği ikinci oyuncudur Altay'dan sonra.

"İRFAN CAN'IN PERFORMANSINI PEREIRA DA BEKLEMİYORDU"

İrfan Can bence iyi oynadı. Mesut ile çok sık yer değiştirdiler. Avcı ve Okan hoca zamanında geride de oynadı ve savunması da gelişmişti. Pereira, ilk 11'inin bankosu olarak görmedi bugüne kadar. Ancak bugün Pereira da İrfan'ı cebine koyacaktır. Bence bu performansı Pereira da beklemiyordu. İrfan Can çok potansiyelli bir oyuncu. İleride her yerde ona yer bulursun. Gol pası da çok güzeldi. 80. dakikada 40 metre top sürdü. İrfan Can'ı Türkiye'nin en iyi orta sahalarından biri olarak görüyorum.

"GUSTAVO'DAN KAPTAN OLMAZ"

Fenerbahçe Kulübü, Mesut'u kaptan yaparak çok iyi bir şey yaptı. Kaptanlığı, sorumluluğunu artırır. Öncü olmasını sağlar. Gustavo evet gayretli ama kaptan olmaz ondan. Fenerbahçe şartlarında vizyonu ve sorumluluk duyguları, 4 dil bilmesi Mesut'u öne çıkarır.

"BALOTELLI'NİN MİNİMUM 3-4 KİLO FAZLASI VAR"

Balotelli, Anadolu'da gelebileceği en iyi kulübe geldi. Ekonomik olarak sıkıntısı olmayan bir kulüp. Balotelli'nin minimum 3-4 kilo fazlası var. 90 dakikayı bitirme şansı yoktu. Çok da problemli bir oyuncu profili izlemedim. Alınırken deli, deliyi buldu denmişti ama ben öyle düşünmüyorum."

OZAN TUFAN TRANSFEFRİ

Öte yandan Rıdvan Dilmen "Ozan Tufan'ın Watford'u istediğini biliyorum. Konuştuğumda öyle bir bilgi aldım. Watford'la görüşüyormuş." diyerek kısa bir süre içerisinde ayrılık ihtimalinin gerçekleşebileceğini söyledi.