02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:29 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:29

Geldiği günden beri Beşiktaş savunmasının bir numaralı ismi olan Domagoj Vida'nın takımdaki geleceği hâlâ belirsiz.

Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2022 yılına kadar süren Hırvat oyuncu için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

"BİLİC'İN TAKIMI İSTİYOR"



Fanatik'in haberine göre Hırvatistan Milli Takımı için hazırlanan 'Zamanın Kahramanları' belgeselinde 31 yaşındaki oyuncuya da yer verildi. Belgeselin haber kısmında ise, "Görünen o ki Vida, Beşiktaş'ta uzun süre kalmayacak. Çünkü onu Bilic'in takımı West Bromwich istiyor" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 32 maçta forma giyen 31 yaşındaki savunmacı, 4 gol atma başarısı gösterdi.