Bilic'in yeni adresi Celtic oluyor
Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Slaven Bilic'in adı Celtic ile anılıyor.
Son olarak Suudi Arabistan'da Al Ittihad takımını çalıştıran teknik direktör Slaven Bilic'in yeni sezonda Celtic'in başına geçebileceği iddia edildi.
İskoçya'da derbide ezeli rakibi Rangers'a 2-0 kaybeden Celtic, bu mağlubiyete rağmen play-off sezonunda bitime sayılı haftalar kala 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor.
Brendan Rodgers'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Lennon'u getiren Celtic'in yeni sezonda bir başka teknik adamla anlaşabileceği iddia edilirken, BBC Sport'un haberine göre İskoç temsilcisinin Slaven Bilic'i takımın başına getirme olasılığı oldukça yüksek.
(Sampiy10)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.