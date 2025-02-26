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Spor

Bill Simmons: Jalen Brunson, NBA'in en iyi flopper'ı

Ünlü NBA analisti Bill Simmons, New York Knicks'in oyun kurucusu Jalen Brunson'ı ligin en iyi 'flop' yapan oyuncusu olarak değerlendirdi. Simmons, Brunson'ın hem hücumda hem de savunmada hakemleri aldatmaya yönelik hareketleri ustalıkla yaptığını belirtti.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Bill Simmons: Jalen Brunson, NBA'in en iyi flopper'ı
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The Ringer'ın ünlü NBA analisti Bill Simmons, New York Knicks'in oyun kurucusu Jalen Brunson'ı an itibariyle ligin en iyi 'flop' yapan (hakemleri aldatmaya yönelik faul hareketleri yapan) oyuncu olarak tanımladı.

NBA'de fauller ve bunların nasıl çalındığı konusundaki tartışmalar yıllardır devam ediyor. Taraftarlar ve analistler, bazı oyuncuların kuralları istismar ederek serbest atış sayılarını artırdığını savunuyor.

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander da faul almaya yönelik hareketleri nedeniyle eleştirilirken, Simmons bu unvanı Brunson'a verdi:

"Size Brunson ile ilgili bir şey söyleyeyim... Şu anda NBA'in en iyi flopper'ı olma yolunda ilerliyor. Hücumda ve savunmada birçok numara yapıyor. Tebrik etmek lazım çünkü işe yarıyor.

Josh Hart yaşlanıyor, en iyi flop yaptığı dönem belki 2018-19 sezonundaydı. Trae Young da bir dönem yapıyordu ama bazı kural değişiklikleri onu biraz fazla etkiledi.

Brunson ise zirvede. Perdelerde numara yapıyor, biri ona çarptığında abartılı tepki veriyor. Hücum faul almak için yere düşüyor. Komple bir paket resmen; şimdiye kadar gördüğüm en iyi 'flop' performanslarından biri."

Bu sezon 6.8 serbest atış denemesi ortalaması bulunan Brunson, çizgiden 5.6 sayı bularak toplamda 26.0 sayı ortalamasına ulaşıyor.

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