Bin pişman oldular! Alexander Sörloth krizi yaşanıyor

star.com.tr 14 Aralık 2021 Salı 20:38 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 20:38

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, bonservisinin bulunduğu Leipzig'e rakip oluyor. Alexander Sörloth, anlaşmaya göre Leipzig karşısında forma giyebilecek.

LEIPZIG, ALEXANDER SORLOTH'U YOLLADIĞINA PİŞMAN

Bundesliga ekibi Leipzig, Alexander Sörloth'u takımdan gönderdiğine pişman oldu. Ligde 7. sırada bulunan Leipzig'de işler yolunda gitmiyor ve eğer bir çıkış yakalayamazlarsa gelecek sene Avrupa'ya gidememe olasılıkları bulunuyor.

ALEXANDER SORLOTHSUZ, GOL YOLLARINDA SIKINTI ÇEKİYORLAR

Leipzig'de sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntı yaşanıyor ve taraftarlar Alexander Sörloth'un gönderilmesine tepki göstermişti.

Öte yandan Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth, bu sezon takımına 4 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.