Bin pişman oldular! Alexander Sörloth krizi yaşanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, bonservisinin bulunduğu Leipzig'e rakip oluyor. Alexander Sörloth, anlaşmaya göre Leipzig karşısında forma giyebilecek.
Bundesliga ekibi Leipzig, Alexander Sörloth'u takımdan gönderdiğine pişman oldu. Ligde 7. sırada bulunan Leipzig'de işler yolunda gitmiyor ve eğer bir çıkış yakalayamazlarsa gelecek sene Avrupa'ya gidememe olasılıkları bulunuyor.
Leipzig'de sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntı yaşanıyor ve taraftarlar Alexander Sörloth'un gönderilmesine tepki göstermişti.
Öte yandan Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth, bu sezon takımına 4 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.
star.com.tr