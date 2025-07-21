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Spor

Bir an önce gelmek istiyor! Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu mesaisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir hamle yaptı. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray ile adı uzun süre anılan Hakan Çalhanoğlu için düğmeye bastı. Yeni sezon hazırlıklarını kaçırmak istemeyen Hakan Çalhanoğlu, transfer sürecinin bir an önce bitmesini talep etti. İşte detaylar...

AKŞAM21 Temmuz 2025 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Bir an önce gelmek istiyor! Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu mesaisi
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Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu ile görüşmesi transfer gündemine damga vurdu. Çocukluk takımı Galatasaray'a gitmek istediğini açıkça söyleyen ancak geçtiğimiz günlerde beklediği ilgiyi göremeyen milli yıldız, Sarı Kanarya'nın çağrısından sonra "Kulübümle anlaşırsanız seve seve gelirim" diyerek herkesi şaşırttı. Hakan Çalhanoğlu ile sözlü anlaşma yaptıktan sonra Inter kulübü ile temas kuran Fenerbahçe, 35 milyon euroluk bonservis talebini 20'nin altına çekmek için mesaiye başladı. Milli futbolcudan da bonservisinin alınması konusunda kolaylık istendi.

BİR AN ÖNCE GELMEK İSTİYOR

Sakatlığı sebebiyle Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyme şansı yakalayamayan ve takım kaptanı Lautaro Martinez başta olmak üzere Inter yöneticileri ve taraftarlarından eleştiri alan Hakan Çalhanoğlu, bir an önce bu sürecin bitmesini talep etti. Yeni sezon çalışmalarını kaçırmak istemeyen Hakan; kalacaksa Inter, olacaksa Fenerbahçe'de bir an önce kamp görmek istiyor. Bu yüzden Kanarya cephesine durumunu anlattı. İlk etapta Mourinho'dan habersiz oyuncu ile kontak kuran Başkan Ali Koç, hocadan aldığı cevapla pazarlıklara başladı.

YENİ MAESTRO HAKAN OLACAK

Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve gönderilmesini isteyen Jose Mourinho, Hakan Çalhanoğlu'nun her iki sistemde de lider olabileceğini Başkan'a söyledi. 10 numara kökenli olan Çalhanoğlu, Inter'de takımı geriden organize eden bir rolde oynatılıyor. A Milli Takım'da da dörtlü sistemde aynı görevi yapıyor ancak daha fazla özgürlük veriliyor. Uzun yıllar Fred'in muadilini ve partnerini arayan Fenerbahçe, duran toplarda da usta bir ayak olan Hakan'la sezonu iddialı şekilde açmak istiyor...

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