31 Ekim 2025 Cuma
  • Bir anda kanlar içinde kaldı! Serdar Dursun'dan korkutan sakatlık
Spor

Bir anda kanlar içinde kaldı! Serdar Dursun'dan korkutan sakatlık

Süper Lig'de Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelirken, maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Mücadelede Kocaelispor'un tecrübeli oyuncusu Serdar Dursun, kanlar içerisinde kaldı.

31 Ekim 2025 Cuma 20:50
Süper Lig'de Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşanan bir sakatlık, yürekleri ağza getirdi. Kocaelispor'da tecrübeli oyuncu Serdar Dursun, kanlar içerisinde kaldı.

KORKUTAN SAKATLIK!

Başakşehir - Kocaelispor maçının 9. dakikasında hava topu mücadelesinde Opoku ile Serdar Dursun çarpıştı. Pozisyonun ardından milli futbolcu Serdar Dursun, kanlar içerisinde kaldı. Serdar Dursun'a dikiş atıldı ve oyuna bandaj ile devam etti.

Kafa kafaya çarpışma sonrası tedavi uygulanan Serdar Dursun'un bir süre sonra kanaması devam ettiği için sargısı yenilendi. Ayrıca tecrübeli oyuncunun forma da değiştirildi.

Serdar Dursun maça kaldığı yerden devam etti. Başakşehir'de Opoku ise 22. dakikada oyundan çıktı.

