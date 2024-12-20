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Spor

Bir araya geldiler! Ali Koç ile Aziz Yıldırım buluştu

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, buluşmaya ilişkin bir paylaşım yapıldı.

20 Aralık 2024 Cuma 01:55 - Güncelleme:
Bir araya geldiler! Ali Koç ile Aziz Yıldırım buluştu
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Fenerbahçe'de beklenen buluşma gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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