Hücum hattına yeni isimler ekleyen Fenerbahçe'de ilk ayrılık Serdar Dursun ile yaşanacak.

Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içerisinde Serdar Dursun ile bir araya gelecek. Hem yurt içinden hem yurt dışından birçok talibi olan 31 yaşındaki oyuncunun 1+1 sene daha kalan sözleşmesi için sarı lacivertliler karşılıklı anlaşma ile fesih formülünü masaya yatıracak.

Birçok kulüp ile görüşen ancak Fenerbahçe'den aldığı yıllık net 750 bin euro maaşı bulamayan Serdar Dursun cephesi ise 200 - 300 bin euro tazminat ile fesih isteyecek.

ORTAK NOKTA BULUNACAK

İki taraf arasında ortak bir noktanın bulunacağı ve Serdar Dursun ile Fenerbahçe'nin yollarının bu hafta içerisinde ayrılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE 28 GOLE ETKİ

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Darmstadt'tan bonservissiz olarak transfer ettiği Serdar Dursun, sarı lacivertli forma ile çıktığı 63 maçta 19 gol atıp 9 asist yaptı.