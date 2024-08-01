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  • Bir çeyrek final de Buse Naz Çakıroğlu'ndan! Milli boksör rakibine puan vermeden kazandı
Spor

Bir çeyrek final de Buse Naz Çakıroğlu'ndan! Milli boksör rakibine puan vermeden kazandı

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı 50 kilo son 16 turunda karşılaştığı Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

DHA1 Ağustos 2024 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Bir çeyrek final de Buse Naz Çakıroğlu'ndan! Milli boksör rakibine puan vermeden kazandı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kilo son 16 turu mücadelesinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, 3 raundtan da galip ayrılarak mücadeleyi 5-0 kazanmayı başardı. Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek. Bu karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.04'te başlayacak.

  • Buse Naz Çakıroğlu
  • Olimpiyat 2024 Paris
  • Boks 50 kg

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