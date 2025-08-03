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Spor

Bir devir sona erdi! Heung-min Son Tottenham'a veda etti

Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından 10 senedir formasını giydiği Kuzey Londra ekibi Tottenham'a veda etti.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Bir devir sona erdi! Heung-min Son Tottenham'a veda etti
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Premier Lig ekipleri Tottenham ile Newcastle United, Güney Kore'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Tottenham taraftarına veda etti. Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.

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