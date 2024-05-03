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Spor

Bir devirin daha sonu geldi! Marco Reus 12 yılın ardından Dortmund'dan ayrılıyor

Borussia Dortmund'da 12 sezondur forma giyen Marco Reus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 17:23 - Güncelleme:
Bir devirin daha sonu geldi! Marco Reus 12 yılın ardından Dortmund'dan ayrılıyor
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 12 yıldır sarı-siyahlı ekipte forma giyen ve ismi zaman zaman dünyanın dev kulüpleriyle anılan 34 yaşındaki futbolcu, takımından ayrılmamıştı. İsmi gelecek yıl için Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig ekipleriyle anılan Reus, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Dortmund ve Reus arasında yapılan görüşmelerde sözleşme uzatmama kararı alındı.

REUS: AKLIMIZDA BÜYÜK BİR HEDEF VAR VE HEP BİRLİKTE BU HEDEFE ULAŞMAK İSTİYORUZ

Bundesliga ekibi de sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla Reus ile yolların ayrılacağını duyurdu. Sarı-siyahlı ekibin resmi hesaplarında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Borussia Dortmund'da geçirdiğim bu özel zaman için inanılmaz derecede minnettarım ve gurur duyuyorum. Hayatımın yarısından fazlasını bu kulüpte geçirdim ve her günün tadını çıkardım. Elbette zor anlar da oldu. Sezon sonunda veda etmenin benim için zor olacağını zaten biliyorum. Artık netlik olduğuna ve hala bekleyen önemli final maçlarına tamamen konsantre olabildiğimize sevindim. Aklımızda büyük bir hedef var ve hep birlikte bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Bunun için yıllar boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istediğim inanılmaz taraftarlarımızın her birine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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