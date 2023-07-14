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Spor

Bir devrin sonu! Ajax, Dusan Tadic ile yolları ayırdı

Hollanda ekibi Ajax, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Dusan Tadic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

14 Temmuz 2023 Cuma 23:53 - Güncelleme:
Bir devrin sonu! Ajax, Dusan Tadic ile yolları ayırdı
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2018 yılından bu yana Ajax forması giyen Dusan Tadic ile yollar ayrıldı.

Sırp futbolcu veda açıklamasında "Kulüpten ayrılma kararı vermek çok zor oldu. Ancak bunun doğru an olduğuna inanıyorum. Yeni bir başlangıç yapmanın sadece benim için değil, kulüp için de doğru olduğunu düşünüyorum. Ajax'ta elde ettiğim başarılar ve kutladığımız başarılar bana kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım tarif edilemez bir duygu veriyor. Burada geçirdiğim harika zamanlar için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana kalırsa bu son bir veda değil. Sonsuza dek bir Ajax oyuncusu olacağım ve yakında farklı bir koç olarak Amsterdam'a dönmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic, Ajax formasıyla çıktığı 241 resmi maçta 105 gol atıp, 112 asist kaydetti.

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